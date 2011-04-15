Дайджест газеты "Коммерсант" от 25 декабря 2017 года



"ФИГУРАНТЫ ЭТОГО ПЕРЕЧНЯ НЕ СРАЗУ СТОЛКНУТСЯ С ПРАКТИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ"



БЫВШИЙ КООРДИНАТОР САНКЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ГОСДЕПА США ДЭНИЕЛ ФРИД О "КРЕМЛЕВСКОМ ДОКЛАДЕ"





Как ожидается, до конца января администрация США представит Конгрессу так называемый "Кремлевский доклад" - список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к власти. Составление такого перечня предусмотрено законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA), подписанным президентом Дональдом Трампом в августе. Зачем нужен этот доклад и чего ожидать его фигурантам, корреспонденту "Ъ" Елене Черненко по телефону рассказал бывший главный координатор санкционной политики Госдепартамента США, эксперт вашингтонского Atlantic Council Дэниел Фрид.





КРЕПОСТЬ ИЗ ДЕНЕГ НАДСТРАИВАЕТ СТЕНЫ

СТРУКТУРНЫЙ ПРОФИЦИТ ЛИКВИДНОСТИ В 2018 ГОДУ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ



Структурный профицит ликвидности в 2018 году, согласно декабрьским прогнозам Банка России, может увеличиться до 3,5-4,1 трлн руб.- несмотря на ожидаемое сокращение финансирования дефицита бюджета правительством и снижение объемов бюджетных депозитов в банках и наличных денег в обороте. Одновременно практически прекратился отток средств нерезидентов из госдолга. Первое полугодие 2018 года, на которое может прийтись расширение санкций США, судя по всему, мало беспокоит инвесторов.





ФОТОАППАРАТНАЯ СХЕМА ХИЩЕНИЯ

ГРАЖДАНИНА ИНДИИ ОБВИНИЛИ В МАХИНАЦИЯХ НА РЫНКЕ ФАКТОРИНГА



Московская полиция завершила расследование уголовного дела в отношении гражданина Индии Ашиша Катхурии, сформировавшего, по версии следствия, "обман восприятия" у руководителей принадлежащего Абсолют-банку ООО "Капитал Факторинг" (КФ) для хищения 224 млн руб. Компания два месяца оплачивала обвиняемому и его подельникам оптовые партии фототехники, которую те якобы отправляли на реализацию. Между тем следствие установило, что реальными в этой схеме были только деньги.





ДЕНЬГИ УШЛИ ПО ПОДМОЧЕННОЙ СХЕМЕ

КРЕДИТЫ ВЫДАВАЛИСЬ ПОД ЗАЛОГ ОБЫЧНОЙ ВОДЫ



Как стало известно "Ъ", целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек с якобы дорогостоящим химическим сырьем, в которых на самом деле оказалась обычная вода.





"НАДЕЮСЬ, ПОЛНОГО СЖИГАНИЯ ВСЕХ МОСТОВ С РОССИЕЙ НЕ БУДЕТ"

ПРЕЗИДЕНТ МОЛДАВИИ ИГОРЬ ДОДОН ДАЛ ИНТЕРВЬЮ "Ъ"



Завтра в Москве состоится неформальный саммит СНГ, в котором примет участие и президент Молдавии Игорь Додон. Корреспондент "Ъ" Владимир Соловьев встретился с господином Додоном перед его вылетом в Россию и спросил, выйдет ли Молдавия из Содружества, в чем причина острого противостояния Кишинева и Москвы, а также есть ли на президента компромат у влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который считается фактическим руководителем республики.





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"AK&M" от 25.12.2017