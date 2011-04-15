Повтор! Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за III квартал в размере 5.13 руб. на одну акцию

Акционеры ПАО "НЛМК" на состоявшемся 22 декабря 2017 года внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за III квартал 2017 года в размере 5.13 руб. на одну акцию. Об этом говорится в сообщении НЛМК.



Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за III квартал 2017 года, установлено 9 января 2018 года.



Общая сумма дивидендов за 9 месяцев 2017 года составит 10.68 руб. на одну акцию.



ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК, ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн т в год.



Акционерный капитал компании разделён на 5993227240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. Основной владелец НЛМК - компания Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.



Выручка группы НЛМК за 9 месяцев 2017 года по МСФО составила $7.25 млрд, показатель EBITDA - $1.87 млрд. Соотношение Net Debt/EBITDA на 30 сентября 2017 года составляло 0/3. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P и Fitch.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НЛМК за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 1.4% до 43.579 млрд руб. с 42.979 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 18.67% до 300.406 млрд руб. с 253.142 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 1.28% до 45.985 млрд руб. с 46.583 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 0.14% до 52.284 млрд руб. с 52.209 млрд руб.



"AK&M" от 25.12.2017