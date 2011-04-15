Совладелец Промсвязьбанка рассказал о причинах отъезда из России

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев сообщил, что уехал из России в связи с новогодними праздниками и по состоянию здоровья.



"Я давно планировал уехать на Новый год, отбыл 22 декабря. А ещё с учётом последних четырёх месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрёпки у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, - всё, его больше нет", - заявил Д.Ананьев газете "Ведомости".



Раскрыть свое местонахождение Ананьев отказался. По сведениям ряда СМИ, банкир находится в Лондоне.



Ранее ЦБ РФ назначил временную администрацию в Промсвязьбанке. По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, проблема банка заключается, в частности, в кредитовании компаний собственников.



Промсвязьбанк занимает 9-е место по величине активов среди российских банков (активы банка составили 1.3 трлн руб. на 1 декабря 2017 года) и входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банком установлены корреспондентские отношения с 297 кредитными организациями, 2.73 млн клиентов - юридических лиц, МСБ и физических лиц (2.5 млн клиентов), офисы Банка находятся во всех федеральных округах.





"AK&M" от 25.12.2017