Ростех продаст 25.1% Yota Devices

Госкорпорация "Ростех" договорилась о продаже китайским инвесторам 25.1% Yota Devices и рассчитывает получить до 3 млрд руб. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



В результате сделки Ростех полностью выходит из бизнеса по разработке смартфона YotaPhone. Когда может быть закрыта сделка, не уточняется.



В состав акционеров Yota Devices входят фонд Telconet (34.9%), China Baoli (30%), "Ростех" (25.1%), ещё 10% - у MTH, контролирующейся бывшим гендиректором Yota Devices Владиславом Мартыновым. China Baoli получила эксклюзивную лицензию на продажу YotaPhone в Китае в течение семи лет. Для разработки, производства, распространения и продажи смартфона между China Baoli и компаний Coolpad ("дочка" LeEco) было создано СП.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.





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