Производство сельхозпродукции в РФ в этом году превысит уровень 2000 года почти в 2 раза, заявил А.Ткачёв

Производство сельхозпродукции в этом году превысит уровень 2000 года почти в 2 раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, выступая на дискуссионной площадке "Аграрная сверхдержава" XVII съезда партии "Единая Россия", говорится в сообщении Минсельхоза.



Глава Минсельхоза отметил, что отечественное сельское хозяйство за последние годы пережило существенную трансформацию, став драйвером экономики страны.



"Благодаря взвешенной аграрной политике государства и реализации мер государственной поддержки производство сельхозпродукции в этом году превысит уровень 2000 года почти в два раза. В этом году мы собрали рекордный урожай зерна - более 130 млн т, что в два раза больше урожая 2000 года. Хороший урожай достигнут благодаря повышению урожайности. За последние 17 лет урожайность пшеницы и подсолнечника выросла вдвое, сахарной свеклы - втрое, овощей - в полтора раза, сои и рапса - в 10 раз. Почти в 2 раза за 17 лет выросло производство тепличных овощей, а сбор фруктов увеличился на 20%", - сообщил А.Ткачёв.



По словам министра, достойные результаты также демонстрирует отрасль животноводства. Производство свинины в этом году вдвое превысит уровень 2000 года и составит 4.5 млн т, мяса птицы произведено в 5.5 раз больше - 6.5 млн т.



Глава Минсельхоза обозначил активный рост и в пищевой промышленности. Так, в 2017 году по сравнению с 2000 годом производство продуктов питания увеличилось вдвое, в том числе производство мяса и субпродуктов - в 6 раз, сахара и растительного масла - в 4 раза, сыров - в 3 раза, кондитерских изделий и круп - в 2 раза.



Удвоение производства продуктов питания, развитие животноводства и растениеводства позволило достичь самообеспеченности по основным группам продовольствия. В 2016 году самообеспеченность по сахару составила 89%, растительному маслу 84%, мясным продуктам 90%, картофелю 97%, овощам 95% и молочным продуктам 82%.



По мнению министра, Россия обладает большим экспортным потенциалом. Сегодня российское продовольствие экспортируется в 143 страны мира. Рекордный урожай зерновых позволит экспортировать в этом сезоне 45 млн т зерна и закрепить позиции как крупнейшего в мире поставщика пшеницы.



С начала сезона уже экспортировано 25 млн т зерна, на 34% больше, чем в прошлом году, при этом экспорт пшеницы вырос на треть - до 20 млн т. "По итогам года мы ожидаем, что объём продовольственного экспорта превысит $20 млрд, это в 15 раз больше, чем было в 2000 году и станет абсолютным рекордом по стоимости продовольственного экспорта. Именно наращивание экспорта является инструментом для дальнейшего развития свиноводства, птицеводства, производства сахара и растительного масла - отраслей, которые уже насытили внутренний рынок и обеспечили импортозамещение", - сообщил министр сельского хозяйства.



"AK&M" от 25.12.2017