Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/12/2017
12:50

Производство сельхозпродукции в РФ в этом году превысит уровень 2000 года почти в 2 раза, заявил А.Ткачёв

Производство сельхозпродукции в этом году превысит уровень 2000 года почти в 2 раза. Об этом заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачёв, выступая на дискуссионной площадке "Аграрная сверхдержава" XVII съезда партии "Единая Россия", говорится в сообщении Минсельхоза.

Глава Минсельхоза отметил, что отечественное сельское хозяйство за последние годы пережило существенную трансформацию, став драйвером экономики страны.

"Благодаря взвешенной аграрной политике государства и реализации мер государственной поддержки производство сельхозпродукции в этом году превысит уровень 2000 года почти в два раза. В этом году мы собрали рекордный урожай зерна - более 130 млн т, что в два раза больше урожая 2000 года. Хороший урожай достигнут благодаря повышению урожайности. За последние 17 лет урожайность пшеницы и подсолнечника выросла вдвое, сахарной свеклы - втрое, овощей - в полтора раза, сои и рапса - в 10 раз. Почти в 2 раза за 17 лет выросло производство тепличных овощей, а сбор фруктов увеличился на 20%", - сообщил А.Ткачёв.

По словам министра, достойные результаты также демонстрирует отрасль животноводства. Производство свинины в этом году вдвое превысит уровень 2000 года и составит 4.5 млн т, мяса птицы произведено в 5.5 раз больше - 6.5 млн т.

Глава Минсельхоза обозначил активный рост и в пищевой промышленности. Так, в 2017 году по сравнению с 2000 годом производство продуктов питания увеличилось вдвое, в том числе производство мяса и субпродуктов - в 6 раз, сахара и растительного масла - в 4 раза, сыров - в 3 раза, кондитерских изделий и круп - в 2 раза.

Удвоение производства продуктов питания, развитие животноводства и растениеводства позволило достичь самообеспеченности по основным группам продовольствия. В 2016 году самообеспеченность по сахару составила 89%, растительному маслу 84%, мясным продуктам 90%, картофелю 97%, овощам 95% и молочным продуктам 82%.

По мнению министра, Россия обладает большим экспортным потенциалом. Сегодня российское продовольствие экспортируется в 143 страны мира. Рекордный урожай зерновых позволит экспортировать в этом сезоне 45 млн т зерна и закрепить позиции как крупнейшего в мире поставщика пшеницы.

С начала сезона уже экспортировано 25 млн т зерна, на 34% больше, чем в прошлом году, при этом экспорт пшеницы вырос на треть - до 20 млн т. "По итогам года мы ожидаем, что объём продовольственного экспорта превысит $20 млрд, это в 15 раз больше, чем было в 2000 году и станет абсолютным рекордом по стоимости продовольственного экспорта. Именно наращивание экспорта является инструментом для дальнейшего развития свиноводства, птицеводства, производства сахара и растительного масла - отраслей, которые уже насытили внутренний рынок и обеспечили импортозамещение", - сообщил министр сельского хозяйства.

"AK&M" от 25.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100