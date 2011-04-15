Роснефть обеспечила более 40% реализации нефтепродуктов на бирже

НК "Роснефть" по итогам 2017 года стала лидером по объёмам реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (АО "СПбМТСБ"). Об этом говорится в сообщениии Роснефти.



Компания в ходе биржевых торгов реализовала более 7 млн т нефтепродуктов, что составляет 41% от объёмов биржевых продаж всех компаний-производителей. Объём продаж НК "Роснефть" в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15%, или более чем 1 млн т. При этом в мелкооптовом сегменте продаж было реализовано более 75 тыс. т моторного топлива, что превышает показатели 2016 года на 31.6%.



В настоящее время 19 дочерних обществ компании осуществляют биржевую мелкооптовую реализацию моторного топлива в 28 регионах Российской Федерации. Лидером в этом сегменте торгов в 2017 году стало сбытовое дочернее общество НК "Роснефть" - АО "Пензанефтепродукт".



АО "СПбМТСБ" было создано по решению Правительства России в 2008 году. 23 сентября 2008 г. на бирже состоялись первые торги дизельным топливом и авиакеросином в секции "Нефтепродукты".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 25.12.2017