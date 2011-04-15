Совет директоров "Газпром нефти" рассмотрел предварительные итоги деятельности компании в 2017 году и планы на 2018 год. Об этом говорится в сообщении "Газпром нефти".



В 2017 году объём добычи углеводородов "Газпром нефти" ожидается на уровне 89.8 млн т н.э., что на 4.2% превысит объём добычи в 2016 году. Годовой объём переработки, по предварительным оценкам, составит 39.7 млн т. Оптимальный режим загрузки НПЗ позволил обеспечить максимально возможную при текущей рыночной конъюнктуре доходность нефтепереработки. Объём премиальных продаж нефтепродуктов ожидается в размере 25.6 млн т, что превышает показатель 2016 года на 2%.



Наибольший вклад в рост добычи углеводородов в 2017 году внесло развитие новых крупных проектов в арктической зоне – Новопортовского, Восточно-Мессояхского и Приразломного месторождений.



В 2017 году продолжилась реализация второго этапа масштабной программы модернизации нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти". Компания провела комплексную реконструкцию установки каталитического крекинга на Московском НПЗ. На Омском нефтеперерабатывающем заводе и НПЗ Панчево в Сербии началось строительство комплексов глубокой переработки нефти.



Объем розничной реализации через сеть АЗС "Газпромнефть" вырос по предварительным оценкам на 5.2% к результату 2016 года.



Ожидаемый объем инвестпрограммы компании в 2017 году составит 385 млрд руб., что соответствует уровню плана.



Совет директоров также рассмотрел бюджет компании на 2018 год. В следующем году объем инвестпрограммы "Газпром нефти" планируется на уровне 2017 года. Основную долю в программе занимают капиталовложения, направленные на продолжение разработки новых проектов в добыче, строительство производственных комплексов на нефтеперерабатывающих заводах компании.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 25.12.2017