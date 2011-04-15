В правила выдачи россиянам виз на Кипр внесены изменения. Об этом сообщил Ростуризм.



Так, по информации МИД России, с 1 декабря 2017 года власти Республики Кипр не удовлетворяют заявления на предоставление въездной визы российским гражданам в том случае, если пунктом назначения являются территории так называемой "Турецкой республики Северного Кипра", над которыми Правительство Республики Кипр не осуществляет эффективного контроля.



Визиты, совершаемые по приглашению для участия в мероприятиях или семинарах со стороны незаконных властей или организаций "Турецкой республики Северного Кипра" также не удовлетворяются.





"AK&M" от 25.12.2017