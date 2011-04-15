Ростелеком обнуляет стоимость местных звонков с таксофонов универсальной услуги связи

По решению президента ПАО "Ростелеком" Михаила Осеевского, с 1 января 2018 года отменена плата за местные телефонные соединения (на стационарные телефоны в пределах города или сельского района, в том числе на таксофон универсальной услуги, способный принимать входящие вызовы) с таксофонов универсальной услуги связи. Об этом говорится в сообщении оператора.



Ростелеком, являясь единственным оператором универсального обслуживания в РФ, обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, в том числе в удалённых и труднодоступных малых населённых пунктах.



Тарифы на внутризоновые (звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны) и междугородные (в пределах территории РФ) телефонные соединения остаются без изменений.



Как известно, с 1 августа 2017 года Ростелеком отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Скорость передачи данных в точках доступа - не менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу - количество интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%, а общий объём интернет-трафика увеличился на 27%.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4. 45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 14% до 9.881 млрд руб. с 8.663 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2% до 22.216 млрд руб. с 217.039 млрд руб. Показатель OIBDA составил 71.163 млрд руб. против 72.4 млрд руб. (-2%). Операционная прибыль осталась практически на уровне предыдущего года, составив 28.573 млрд руб. против 28.588 млрд руб.



"AK&M" от 25.12.2017