Газпром и OMV обсудили ход реализации проекта "Северный поток — 2"

Глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле обсудили ход реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом говорится в сообщении Газпрома.



На встрече также рассматривались текущие вопросы и перспективы развития сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа. Отмечено, что еще в начале ноября Австрия превзошла исторический рекорд импорта российского газа, установленный по итогам 2005 года (6,8 млрд куб. м).



С 1 января по 21 декабря 2017 года Газпром, по предварительным данным, поставил в республику 8.25 млрд куб. м газа - на 2.4 млрд куб. м (40.7%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.





"AK&M" от 25.12.2017