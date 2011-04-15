Bitcoin: минус 30% за 6 дней

С момента запуска фьючерсов на биткоин случилось неизбежное. Желание зафиксировать полученную прибыль, возможность операций на продажу, арбитраж - все это можно назвать среди прочих причин падения стоимости курса биткоина в последнюю неделю. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Искать причины такого снижения не стоит. Сначала назрели технические сигналы, потом доспели новости об атаках на криптобиржу, этого оказалось достаточно, чтобы запустить спусковой механизм.



Итак, в минимуме котировки Bitcoin опускались до $10.718 тыс., но к закрытию курс стабилизировался на уровне $13.170, за 6 торговых сессий его капитализация понизилась более чем на 30%.



Сейчас техническая картина данного инструмента выглядит следующим образом - после прохождения линии поддержки, идущей от 1-2 декабря 2017 года, цены по принципу отработки фигуры складной метр направились к следующему уровню (от 13 ноября 2017 года), который как раз пришелся на текущие рубежи. Пока устойчив уровень $12.5-12.7 тыс., у биткоина есть шанс на небольшой отскок вверх, который будет ограничен линией сопротивления новообразованного тренда на понижение, проходящего в районе $14.5-14.7 тыс.



Прорыв выше может крактосрочно вернуть курс выше уровня $17 тыс., но если вместо этого падет уровень $12.5-12.7, то снижение цен продолжится и аналитик будет ждать последовательного отката котировок к уровню $10.3 тыс.



Пока Запад продолжит праздновать Рождество, торговая активность на тех площадках, что будут работать, будет оставаться пониженной, в связи с чем резкие скачки волатильности не исключены.









"AK&M" от 25.12.2017