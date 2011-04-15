Евро уже не уйдет далеко

По итогам минувшей недели доллар США подешевел в парах с европейскими валютами, несмотря на рост доходности трежерис и собственные препятствия на пути евро и фунта. Под конец торговой пятидневки евро немного подкосили известия из Испании, где на парламентских выборах в Каталонии победу одержали сторонники независимости провинции от Испании, комментирует ситуацию на рынках главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.



Пара евро/доллар добралась до отметки 1.19, но в пятницу немного отступила из-за каталонского фактора и сильных данных из США. Расходы на личное потребление в Штатах ускорили рост с 1.4% до 1.5%, что стало маленькой победой доллара, сыграв в пользу ожиданий дальнейшего ужесточения политики в 2018 году уже под предводительством Пауэлла.



Последняя в этом году торговая неделя не принесет существенных экономических событий, способных существенно изменить расстановку сил в паре. Штаты публикуют второстепенную статистику, которая уже не повлияет на более долгосрочные ожидания рынка относительно будущей траектории экономики страны и процентных ставок.



В ближайшие дни не исключены новые попытки пробоя отметки 1.19 в паре евро/доллар. При этом главным препятствием на пути на север для евро является уровень 1.20, выше которого пара не поднималась с середины сентября.





"AK&M" от 25.12.2017