Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/12/2017
11:07

Евро уже не уйдет далеко

По итогам минувшей недели доллар США подешевел в парах с европейскими валютами, несмотря на рост доходности трежерис и собственные препятствия на пути евро и фунта. Под конец торговой пятидневки евро немного подкосили известия из Испании, где на парламентских выборах в Каталонии победу одержали сторонники независимости провинции от Испании, комментирует ситуацию на рынках главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Пара евро/доллар добралась до отметки 1.19, но в пятницу немного отступила из-за каталонского фактора и сильных данных из США. Расходы на личное потребление в Штатах ускорили рост с 1.4% до 1.5%, что стало маленькой победой доллара, сыграв в пользу ожиданий дальнейшего ужесточения политики в 2018 году уже под предводительством Пауэлла.

Последняя в этом году торговая неделя не принесет существенных экономических событий, способных существенно изменить расстановку сил в паре. Штаты публикуют второстепенную статистику, которая уже не повлияет на более долгосрочные ожидания рынка относительно будущей траектории экономики страны и процентных ставок.

В ближайшие дни не исключены новые попытки пробоя отметки 1.19 в паре евро/доллар. При этом главным препятствием на пути на север для евро является уровень 1.20, выше которого пара не поднималась с середины сентября.


"AK&M" от 25.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100