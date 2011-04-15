В 2018 году могут быть выпущены облигации на блокчейне на 10-15 млрд руб., НРД

Национальный расчётный депозитарий подвёл итоги первой в России сделки по выпуску коммерческих облигаций на блокчейн. 22 декабря состоялось погашение номинальной стоимости выпуска коммерческих облигаций МегаФона объёмом 500 млн руб., организатором и покупателем которого выступил Райффайзенбанк. Был успешно реализован кейс по полному циклу жизни ценной бумаги в рамках технологии блокчейн - от размещения до полного исполнения эмитентом своих обязательств перед инвестором.



Сделка МегаФона и Райффайзенбанка на платформе НРД вызвала большую заинтересованность эмитентов и инвесторов к новой технологии учёта прав на ценную бумагу. По оценке НРД, в 2018 году интерес к выпускам облигаций на блокчейне может достигнуть 10-15 млрд руб.



Для проведения сделки доступ к децентрализованной платформе получили эмитент, центральный депозитарий и инвестор. Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями стартовала в I квартале 2017 года. В рамках проекта была решена задача обеспечения конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учтены особенности российского законодательства.



Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учёта облигаций максимально прозрачным. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде.



Блокчейн выступает в качестве единого источника информации по текущим правам, обязательствам и операциям участников. Локальные учетные книги участники могут вести путем копирования учетных журналов из блокчейна и при этом быть в полной уверенности, что учёт корректен, и, самое важное, он гарантированно синхронизирован.



При осуществлении сделки на блокчейне снижаются требования к техническому резервированию системы, отказоустойчивость достигается за счёт физического распределения копий системы по нескольким площадкам.



НРД учреждён 27 июня 1996 года. Суммарная стоимость активов на хранении в НКО АО НРД на 30 сентября 2017 года достигла 38 трлн руб.



"AK&M" от 25.12.2017