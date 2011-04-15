Hyundai может создать на КАМАЗе производство компонентов силовых агрегатов для своих автомобилей

ПАО "КАМАЗ" с рабочим визитом посетили руководители и специалисты Hyundai Motor Manufacturing Rus - российского завода компании Hyundai Motor. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа.



В состав делегации вошли гендиректор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли, директор Нак Хван Ким, начальник Департамента закупок автокомпонентов Александр Пак и другие.



Деловая программа началась с посещения СП "КАММИНЗ КАМА", где гости увидели работу линии обработки блока цилиндров КАММИНЗ, линии сборки двигателей КАММИНЗ и других производственных объектов. Кроме того, делегация посетила кузнечный завод КАМАЗа и ознакомилась с процессом изготовления коленчатых валов. Также одним из пунктов программы стало посещение СП "ЦФ КАМА", где гости высоко оценили уровень производства.



Завершился визит переговорами о перспективах сотрудничества, которые состоялись в генеральной дирекции КАМАЗа. В настоящее время специалисты Hyundai Motor занимаются вопросом локализации на территории РФ производства компонентов силовых агрегатов для модельного ряда автомобилей Hyundai, которые выпускаются на заводе холдинга в Санкт-Петербурге.



В частности, это популярный на рынке автомобиль Hyundai Solaris и новая модель - компактный кроссовер Hyundai Creta. В рамках визита потенциальные заказчики изучали возможности освоения производства узлов двигателей и коробок передач на площадях КАМАЗа.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Подразделения компании в январе-октябре 2017 года выпустили 30.907 тыс. машкомплектов, что на 14% превысило аналогичный показатель прошлого года.



Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Выручка группы "КАМАЗ" по МСФО за 10 месяцев 2017 года выросла на 26% до 117.9 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая прибыль превысила 3.5 млрд руб. против убытка в 860 млн руб. годом ранее. Инвестиции в производство составили более 11.2 млрд руб. (+59%).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за 9 месяцев 2017 года увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб. с 279.397 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 33.13% до 94.524 млрд руб. с 71.003 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.639 млрд руб. против убытка в 1.722 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 17.81 раза до 3.895 млрд руб. с 218.719 млн руб.



"AK&M" от 25.12.2017