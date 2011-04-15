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25/12/2017
14:11

ESET обнаружила новую версию основной вредоносной программы кибергруппы Fancy Bear

ESET обнаружила новую версию основной вредоносной программы кибергруппы Fancy Bear - бэкдора Xagent, который используется в операциях шпионажа. Данная находка, а также мониторинг деятельности группы подтверждают, что Fancy Bear сохранят высокую активность в 2018 году. Об этом говорится в сообщении ESET.

Кибергруппа Fancy Bear (также известная как Sednit или APT28) действует как минимум с 2004 года. Хакерам приписывают атаки на французский телеканал TV5 Monde, Национальный комитет Демократической партии США, парламент Германии, допинговое агентство WADA. В 2016 году ESET опубликовала подробный отчёт об инструментах и методах группы, доказав, что главная цель Fancy Bear - кража конфиденциальной информации у высокопоставленных должностных лиц.

Fancy Bear используют в атаках фишинговые письма с вредоносными вложениями или ссылками, перенаправляющими пользователей на сайт с набором эксплойтов. Идентифицировав интересную цель, группа развертывает на скомпрометированном устройстве набор программ для шпионажа, обеспечивающих долгосрочный доступ к данным жертвы. Один из двух бэкдоров, которые устанавливают Fancy Bear, - Xagent.

Xagent - продуманный и качественно спроектированный бэкдор с модульной архитектурой. Благодаря совместимости со всеми популярными операционными системами (Windows, Linux, Android и OS Х), Xagent в настоящее время используется в большинстве операций Fancy Bear.

В 2017 году специалисты ESET обнаружили новую, четвертую по счету версию Xagent для Windows. Вредоносная программа использует новые методы обфускации данных и алгоритм генерации доменов (DGA), что усложняет работу специалистов по безопасности. Развитие флагманского вредоносного инструмента свидетельствует о том, что группа готовит новые атаки на государственные учреждения по всему миру.

ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 25.12.2017
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