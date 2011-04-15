Кабмин утвердил план поэтапного замещения средств граждан, привлекаемых для создания объектов недвижимости, банковским кредитованием

Правительство РФ утвердило план поэтапного замещения средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов и других объектов недвижимости, банковским кредитованием. Об этом говорится в сообщении кабинета министров.



План направлен на минимизацию риска для граждан - участников долевого строительства за счёт использования механизма счетов эскроу или другого вида специальных банковских счетов, обеспечивающих защиту прав граждан, для расчётов по договорам участия в долевом строительстве и замещения привлекаемых застройщиками средств граждан банковским кредитованием. Привлечение кредитных организаций, обладающих профессиональной компетенцией, необходимой для оценки и управления рисками, позволит снизить риск утраты средств, внесённых участниками долевого строительства.



План включает 10 позиций, которыми предусмотрено создание механизма гарантирования (предоставление поручительства, выдача независимой гарантии) единым институтом развития в жилищной сфере исполнения застройщиками обязательств по полученным целевым кредитам.



Основные субъекты (участники) целевой модели финансирования жилищного строительства: участник долевого строительства, застройщик (его основное общество), банк, имеющий право на открытие счетов эскроу или специальных счетов для расчётов по договорам участия в долевом строительстве, кредитор (заимодатель) по ипотечному жилищному кредитуу), единый институт развития в жилищной сфере.



Основные элементы целевой модели финансирования жилищного строительства: договор участия в долевом строительстве: заключается между участником долевого строительства и застройщиком и предусматривает уплату цены договора участия в долевом строительстве исключительно с использованием механизма счетов эскроу и (или) специальных счетов; договор счёта эскроу между участником долевого строительства (депонент), застройщиком (бенефициар) и уполномоченным банком (эскроу-агент): срок действия договора не более чем на 6 месяцев больше срока действия договора участия в долевом строительстве, передача средств бенефициару осуществляется после выполнения застройщиком обязательств, предусмотренных договором участия в долевом строительстве, депонент (участник долевого строительства) не может распоряжаться денежными средствами, находящимися на счёте эскроу, и на остаток по счёту эскроу проценты не начисляются; договор целевого кредита: заключается между уполномоченным банком и застройщиком, фондируется в том числе за счё т денежных средств, размещённых на счетах эскроу и (или) специальных счетах, и иных источников.



План будет реализован в три этапа: подготовительный (до 30 июня 2018 года), переходный (с 1 июля 2018 года до 30 июня 2019 года), завершающий (с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года).



Переход к целевой модели финансирования жилищного строительства позволит снизить количество административных процедур и сократить расходы федерального и региональных бюджетов за счёт исключения отдельных требований к застройщикам, оптимизации функций государственного регулирования в области долевого строительства многоквартирных домов и других объектов недвижимости, упразднения избыточных функций государственного контроля в области долевого строительства.



"AK&M" от 25.12.2017