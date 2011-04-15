Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

25/12/2017
14:59

АСВ начинает выплату страховки вкладчикам КБ "Канский"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 26 декабря 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Канский" ООО (Красноярский край, п. Березовка). Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 26 декабря 2017 года через Сбербанк.

Согласно полученному реестру обязательств КБ "Канский" за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.8 млрд руб. могут обратиться порядка 7.1 тыс. вкладчиков, в том числе около 80 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9.3 млн руб.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Красноярском крае за выплатой страхового возмещения на сумму около 921 млн руб. могут обратиться порядка 4.6 тыс. вкладчиков.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди).

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Канский" 13 декабря. По величине активов банк занимал 374 место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 25.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100