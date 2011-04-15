АСВ начинает выплату страховки вкладчикам КБ "Канский"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 26 декабря 2017 года начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации КБ "Канский" ООО (Красноярский край, п. Березовка). Об этом говорится в сообщении АСВ.



Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются с 26 декабря 2017 года через Сбербанк.



Согласно полученному реестру обязательств КБ "Канский" за выплатой страхового возмещения на сумму около 1.8 млрд руб. могут обратиться порядка 7.1 тыс. вкладчиков, в том числе около 80 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 9.3 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Красноярском крае за выплатой страхового возмещения на сумму около 921 млн руб. могут обратиться порядка 4.6 тыс. вкладчиков.



Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди).



ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Канский" 13 декабря. По величине активов банк занимал 374 место в банковской системе Российской Федерации.







"AK&M" от 25.12.2017