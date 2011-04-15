АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Солидарность"

АСВ 26 декабря начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Солидарность". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Выплата возмещения осуществляются с 26 декабря 2017 года через АО "Россельхозбанк", действующее от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента.



В банк "Солидарность" за выплатой страхового возмещения на сумму около 8.9 млрд руб. могут обратиться порядка 12.5 тыс. вкладчиков, в том числе 226 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 17 млн руб.



Страховое возмещение будет выплачиваться в 9 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 2.9 млрд руб. могут обратиться порядка 3.8 тыс. вкладчиков, в Туле и Тульской области на сумму около 1.8 млрд руб. могут обратиться порядка 2.5 тыс. вкладчиков, в Смоленске и Смоленской области на сумму около 1.8 млрд руб. могут обратиться порядка 2.6 тыс. вкладчиков.



ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Солидарность" 15 декабря. Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, подчёркивает регулятор.



По величине активов на 1 декабря 2017 года банк занимал 185-е место в банковской системе Российской Федерации.









"AK&M" от 25.12.2017