Ростелеком покупает интернет-провайдера Владикавказа

Дочернее общество ПАО "Ростелеком" - ПАО "Башинформсвязь" - подписало соглашение о приобретении 100% долей ООО "Твинго Телеком". Об этом говорится в сообщении компании.



Сумма сделки составит 398 млн руб.

"Сделка позволит Ростелекому существенным образом нарастить своё присутствие в городе, обеспечив лидирующее положение на рынке ШПД, - говорит старший вице-президент Ростелекома Сергей Анохин, цитируемый в сообщении. - В рамках сделки мы рассчитываем на реализацию синергетического эффекта за счёт оптимизации операционных расходов, преимущественно в части сокращения ФОТ и расходов на каналы связи за счет переключения на ресурсы Ростелекома.



ООО "Твинго Телеком" - крупнейший интернет-провайдер во Владикавказе. Компания предоставляет физическим лицам и корпоративным клиентам услуги доступа в Интернет, IPTV и IP телефонии; эксплуатирует собственную волоконно-оптическую сеть передачи данных, охватывающую почти всю многоэтажную (по технологии FTTB) и малоэтажную (по технологии GPON) застройки во Владикавказе и его пригородах. Оператор обслуживает около 30 тыс. домохозяйств и 1 тыс. корпоративных клиентов, занимая половину городского рынка доступа в интернет в сегменте B2С и треть рынка B2B. Выручка компании в 2016 году составила 229.7 млн руб., нормализованный показатель EBITDA - 122.4 млн руб.



ПАО "Башинформсвязь" (ИНН 0274018377) основано в 1992 году, является основным оператором фиксированной связи Башкортостана. Протяжённость волоконно-оптических линий связи - более 10 тыс. км. Уставный капитал компании составляет 985.189 млн руб. и разделён на 949023840 обыкновенных и 36165270 привилегированных акций номиналом 1 руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА ИК&М, чистая прибыль ПАО "Башинформсвязь" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла на 1.25% до 281.674 млрд руб. с 278.199 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.3% до 1.678 млрд руб. с 1.6412 млрд руб., валовая прибыль - на 3% до 451.096 млн руб. с 437.395 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 357.929 млн руб. против 361.088 млн руб. годом ранее (-0.87%).



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2.5 раза до 1.338 млрд руб. с 3.418 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 66.816 млрд руб. с 69.345 млрд руб., валовая прибыль - в 1.4 раза до 5.27 млрд руб. с 7.281 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 1.822 млрд руб. с 4. 45 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за 9 месяцев 2017 года выросла на 14% до 9.881 млрд руб. с 8.663 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2% до 22.216 млрд руб. с 217.039 млрд руб. Показатель OIBDA составил 71.163 млрд руб. против 72.4 млрд руб. (-2%). Операционная прибыль осталась практически на уровне предыдущего года, составив 28.573 млрд руб. против 28.588 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"