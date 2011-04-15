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25/12/2017
15:24

Госорганы смогут закупать ПО из стран ЕАЭС

Правительство РФ разрешило использовать программное обеспечение (ПО), происходящее из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщило Министерство связи и массовых коммуникаций РФ.

Соответствующее постановление, которое подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, также предусматривает создание единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных и единого реестра программ для ЭВМ и баз данных из других государств ЕАЭС.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
"Мы неоднократно говорили о необходимости выстраивать действительно единую цифровую политику с государствами-членами ЕАЭС. Принятая программа "Цифровая экономика Российской Федерации" также предусматривает интеграцию в пространство цифровой экономики стран ЕАЭС. Убеждены, что развитие согласованной политики в этой сфере позволит значительно улучшить качество жизни наших граждан, - заявил глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, цитируемый в сообщении. - С 1 января 2018 года при соблюдении ряда условий продукты из евразийского реестра получат равные условия допуска к госзакупкам. Это позволит нам продолжить развитие политики импортозамещения".

Согласно постановлению Правительства РФ для ведения реестров российского и евразийского ПО будет создана специальная федеральная государственная информационная система. Также уточняется порядок и сроки внесения изменений сведений о правообладателях ПО.

Правила формирования и ведения единого реестра отечественного ПО были утверждены постановлением Правительства РФ N1236 от 16 ноября 2015 года. Этим документом был также установлен запрет на допуск происходящего из иностранных государств программного обеспечения к закупкам для государственных и муниципальных нужд, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми функциональными, техническими и эксплуатационными характеристиками. Сегодня в реестр отечественного ПО, который действует с 1 января 2016 года, уже включено 4177 программных продуктов.

Напомним, Минкомсвязь неоднократно выступала за создание единого реестра ПО. Так, в сентябре 2016 года Н.Никифоров заявил о готовности расширить действие отечественного реестра ПО на весь Евразийский экономический союз. О необходимости формирования единого цифрового пространства ЕАЭС и создании единого реестра ПО Николай Никифоров говорил и на встрече с членом Коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян в декабре 2016 года.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международная организация региональной экономической интеграции - создан в 1994 году в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Государствами-членами ЕАЭС являются РФ, республики Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

"AK&M" от 25.12.2017
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