ОК "РУСАЛ" создаст в Красноярском крае 100 предприятий по переработке алюминия. Об этом говорится в блоге группы "Онэксим".



Холдинг намерен открыть порядка ста предприятий в течение пяти лет. Они будут задействованы на переработке алюминия и изготовления из него новых продуктов.



Компания готова переместить в регион около 2 тыс. рабочих мест из московских офисов: "привезут они из Москвы менеджеров верхнего уровня. Все остальные рабочие места



должны занять красноярцы, ребята, которые сегодня заканчивают университеты", - говорится в сообщении.



Группа "Онэксим" Михаила Прохорова - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов, фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость, инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозема в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре выросла 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн, говорится в отчёте компании. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.







"AK&M" от 25.12.2017