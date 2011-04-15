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25/12/2017
16:48

Hess завершила продажу добычных активов в Норвегии

Корпорация Hess завершила ранее объявленную продажу своей дочерней компании Hess Norge, владеющей долями в норвежских месторождениях Valhall и Hod, компании Aker BP ASA. Об этом говорится в сообщении Hess.

Доход компании от сделки составил $2 млрд. Сделка считается действительной с 1 января 2017 года.

"Мы повышаем качество нашего портфеля, инвестируя в высокодоходные активы и реализуя зрелые высокозатратные месторождения", - отметил глава Hess Джон Хесс. "Эта стратегия обеспечивает возможность авансирования наших проектов мирового класса в Гайане, выплатить прибыль акционерам, сократить долговую нагрузку, значительно снизить себестоимость и укрепить баланс компании".

Корпорация Hess - ведущая глобальная независимая энергетическая компания, занимающаяся разведкой и добычей нефти и природного газа.



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