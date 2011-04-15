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25/12/2017
16:59

Казатомпром продал 10% акции Westinghouse Electric за общую сумму $625 млн

Корпорация Toshiba выкупила у АО "НАК "Казатомпром" 10% акций компании Westinghouse Electric в соответствии с условием договора о пут опционе. Об этом говорится в сообщении Казатомпрома.

Сегодня Казатомпром получил оплату за акции Westinghouse в размере $522 млн по ранее реализованному праву на пут опцион.

С учётом полученных за период владения акциями дивидендов в размере $103 млн, Казатомпром осуществил возврат вложенных средств в общей сумме $625 млн, что превысило первоначальные инвестиции в акции "Westinghouse" на $85 млн.

Напомним, что Казатомпром приобрёл акции Westinghouse в 2007 году у корпорации Toshiba за $540 млн. Согласно условиям договора о пут опционе, Казатомпром имел право продать свои акции обратно корпорации Toshiba по фиксированной стоимости $522 млн.

В марте 2017 года американская компания Westinghouse (дочерняя компания японской корпорации Toshiba) подала ходатайство в суд о начале процедуры банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса США о банкротстве.


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