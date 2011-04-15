Nissan отзывает почти 128 тыс. автомобилей в России из-за проблем с подушкой безопасности

Nissan отзывает почти 128 тыс. автомобилей в России, говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили Note и Tiida, произведённые с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014 года с VIN-кодами согласно приложению.



Причиной отзыва автомобилей является возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.



На транспортных средствах Note и Tiida будет произведена проверка и, при необходимости, замена газогенератора подушки безопасности водителя. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 25.12.2017