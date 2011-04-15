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25/12/2017
18:12

В ЦБ РФ обсуждают вариант объединения банка "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка

В ЦБ РФ обсуждают вариант объединения "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом в интервью газете "Коммерсант" сообщил Михаил Задорнов, который с 2018 года возглавит "ФК Открытие".

"Этот вариант обсуждается, но он не единственный", - сказал М.Задорнов.

По его словам, целесообразность объединения будет ясна после первых итогов работы временных администраций в Бинбанке и Промсвязьбанке.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря - Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Чистая прибыль Промсвязьбанка по РСБУ 9 месяцев 2017 года составила 5.6 млрд руб.; 2.6 млрд руб.; доходы от операций с ценными бумагами - 2.6 млрд руб.


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