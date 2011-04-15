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25/12/2017
18:27

В.Путин назначил А.Беглова полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе

Президент РФ Владимир Путин назначил Александра Беглова своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ранее, с 2012 года, А.Беглов, занимал должность полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе. В 1999-2002 годах А.Беглов являлся главой территориального управления Курортного административного района Санкт-Петербурга, в 2002-2003 годах - вице-губернатором Санкт-Петербурга, в 2003-2004 годах - первым заместителем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, в 2004-2008 годах - начальником Контрольного управления Президента РФ, в 2008-2012 годах - заместителем руководителя Администрации Президента.

"AK&M" от 25.12.2017
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