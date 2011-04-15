Дайджест газеты "Ведомости" от 26 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 26 декабря 2017 года.





ЗАЧЕМ РОССИИ ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА



Анатолий Чубайс в эксклюзивной статье для "Ведомостей" рассказывает, как Россия может стать одним из лидеров новой энергетики.



Энергетическая отрасль во всем мире переживает революционные изменения. Развитие возобновляемой энергетики - мощный драйвер экономического роста. Ведущие страны наращивают свое присутствие на глобальном рынке. Россия задержалась на старте, однако сегодня нацпроект создания нового энергетического сектора уже реализуется.



Действующая программа поддержки строительства до 6 ГВт солнечной, ветровой генерации и установок по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) создает спрос на инвестиции до 1 трлн руб. кОснову для системы господдержки возобновляемой энергетики заложили в 2007 г. Во время принятия закона велись горячие споры по поводу того, какой базовый источник заложить в систему поддержки - госбюджет или оптовый рынок.





"ЧТОБЫ УКРАСТЬ У САМОГО СЕБЯ, МОЖНО ПРИДУМАТЬ БОЛЕЕ ПРОСТОЙ СПОСОБ"





Бывший основной акционер "Росгосстраха" Данил Хачатуров дал интервью "Ведомостям".



В 2017 г. крупнейшая российская страховая компания, "Росгосстрах", была передана ее собственниками под контроль акционеров "Открытие холдинга". А вскоре вместе с ним оказалась в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ.



В опубликованном 25 декабря интервью "Коммерсанту" новый председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов обвинил прежних собственников и менеджмент "Росгосстраха" в том, что модель его бизнеса никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль, а в компании "сверху донизу царило воровство".





ИСКЛЮЧЕНИЕ НАВАЛЬНОГО



Отказ ЦИК принять документы у кандидата в президенты России Алексея Навального значит куда больше, чем согласие президента Владимира Путина баллотироваться на четвертый срок.



Решение Путина ничего не меняет в статус-кво: это еще шесть лет плюс-минус той же самой жизни, несмотря ни на какие громкие заявления о необходимости перемен. Отказ Навальному - это ликвидация самого фактора перемен, а не только исключение из предвыборного уравнения одной из величин. Но даже исключенная величина оттого вовсе не становится равной нулю.





МИНОРИТАРИИ "СИСТЕМЫ" СЧИТАЮТ МИР НЕВЫГОДНЫМ



"Роснефть" уничтожила акционерную стоимость АФК "Система", решили ее миноритарии и не стали отказываться от исков к госкомпании.



С 18 по 20 декабря Арбитражный суд Москвы зарегистрировал восемь исков разных физических лиц к "Роснефти" на общую сумму 288 561 руб. "Ведомостям" удалось выяснить, что судиться с "Роснефтью" намерены миноритарии АФК "Система" - они недовольны исками "Роснефти" и "Башнефти" к группе на 300 млрд руб. и обвиняют нефтяные компании в том, что они разрушили стоимость "Системы", из-за чего миноритарии зафиксировали убытки.



В пятницу "Роснефть", "Башнефть", Башкирия и "Система" достигли мирового соглашения: последняя должна отдать 100 млрд руб. "Башнефти" до 1 апреля 2018 г. Миноритарии намерены продолжать отстаивать свои права в суде, несмотря на мировое соглашение, говорят четверо из восьми истцов.





ИНОСТРАНЦЕВ ПРОГНАЛИ ИЗ РОССИЙСКОЙ ПЕСОЧНИЦЫ



Из созданной при участии ЦБ ассоциации "Финтех" исключены Visa и Mastercard. Иностранцы не должны быть в курсе российских технологических разработок.



Из ассоциации "Финтех", созданной под эгидой ЦБ для развития финансовых технологий, были исключены Visa и Mastercard. Это произошло спустя примерно две недели после вступления. Об этом "Ведомостям" рассказали источники.



Двое из них говорят, что такое решение было принято, поскольку ассоциация работает над значимыми госпроектами, а Visa и Mastercard - иностранные компании. Собеседники "Ведомостей" добавляют, что обоснование исключения компаниям не предоставили.



"Финтех" 12 октября разослал пресс-релиз, в котором говорилось, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Из сообщения также следует, что наблюдательный совет, возглавляемый первым зампредом ЦБ Ольгой Скоробогатовой, 29 сентября 2017 г. единогласно проголосовал за принятие новых участников (всего было принято восемь организаций).





КРАТКОСРОЧНЫЙ СТИМУЛ



Аналитики повышают прогнозы по росту экономики США. Налоговая реформа и рост госрасходов должны поддержать экономику.



Закон о снижении налогов был окончательно принят конгрессом США и подписан президентом Дональдом Трампом на прошлой неделе. Решение оценивается в $1,5 трлн - на столько, по оценкам, увеличится бюджетный дефицит в ближайшие 10 лет.



Основные меры должны быть реализованы уже с начала 2018 г., тогда как большая часть мер по снижению подоходного налога для людей истечет после 2025 г., а срок действия популярных налоговых льгот может закончиться еще раньше.





И КИТАЙ ПОПЛЫЛ



Китай намерен стать лидером мирового рынка морских перевозок. В 2017 г. страна потратила $20 млрд на судостроение.



Европейские банки, долго доминировавшие в секторе финансирования строительства, покупки и аренды судов, сокращают присутствие в отрасли, китайские в текущем году потратили на эти цели на 33% больше, чем в 2016 г. По данным Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), они выделили судовладельцам $20 млрд, а в 2008 г. эта сумма исчислялась лишь несколькими миллионами долларов.



Данные ICBC включают только лизинговые сделки, то есть фактически кредиты судовладельцам на строительство и приобретение кораблей (которые в период действия договора лизинга остаются в собственности банков-лизингодателей). Статистики по двусторонним кредитам, кредитам под залог судов и прочим видам привлечения финансирования нет. Но есть и другие данные.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 26.12.2017