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26/12/2017
10:11

Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 декабря 2017 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 26 декабря 2017 года

В МОЛДАВИЮ ОТПРАВЛЯЮТ ОПЫТНОГО АППАРАТЧИКА
НОВЫМ ПОСЛОМ РФ В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ ОЛЕГ ВАСНЕЦОВ

В начале будущего года сменится посол России в Молдавии. Как стало известно "Ъ", нынешнего главу российской дипмиссии Фарита Мухаметшина сменит Олег Васнецов, который последние восемь лет отработал в центральном аппарате МИД России. Кадровая ротация хоть и является плановой, но произойдет на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между двумя странами и перспектив выхода Молдавии из СНГ.


РЕЗЕРВНАЯ ВАЛЮТА МАРСА
ДОЛЛАР ОТЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕН ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ, НО США НА ЭТОМ НЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ


Среди причин диспропорций в использовании мировых резервных валют военные и дипломатические цели стран, формирующих внешние резервы, играют не меньшую роль, чем чисто экономические факторы. Это основной тезис статьи экономиста Барри Эйхенгрина и его соавторов из ЕЦБ, анализировавших ситуацию с распределением резервов в мире в разных временных периодах. Авторы приходят к выводу о ключевой важности ядерного оружия в распределении резервных валют в начале XXI века и, парадоксально, почти нулевой значимости для экономики США статуса доллара как основной резервной валюты мира с точки зрения "военной" гипотезы - выгоды бюджета США от сложившегося положения дел сравнимы с его военными расходами.


БЕЛЫЙ ДОМ ПОСТАВИЛ ТРАНСПОРТУ ЦЕЛЬ
ПИЛОТНАЯ ГОСПРОГРАММА ЕГО РАЗВИТИЯ ОБОЙДЕТСЯ ВДВОЕ ДОРОЖЕ ФЦП

Вчера правительство отчиталось об утверждении второй из пяти пилотных госпрограмм - "Развитие транспортной системы" на 2018-2021 годы. Программа поглотила одноименную ФЦП, но обойдется при этом вдвое дороже - 7,7 трлн вместо 3,2 трлн руб. За эти деньги Белый дом планирует ускорить дорожное строительство, включая концессии, в полтора раза нарастить грузооборот портов и на четверть - экспорт транспортных услуг. Обещаны также борьба с пробками и снижение доли транспортных расходов в производстве.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 26.12.2017
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