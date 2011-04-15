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26/12/2017
11:23

Совкомбанк вышел из капитала холдинга РТИ, обнулив свою долю с 10% акций

Совкомбанк, владевший 10% АО "РТИ", вышел из капитала компании. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.

Банк не раскрыл контрагента по сделке и её сумму.
РТИ является разработчиком инфраструктурных решений и производителем высокотехнологичных продуктов с использованием собственных технологий. Предприятия концерна имеют собственную R&D-инфраструктуру и реализуют проекты в сфере радио- и космических технологий, систем безопасности, микроэлектроники и системной интеграции. Основной владелец холиднга РТИ - АФК "Система".

ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за первое полугодие 2017 года составила 4.2 млрд руб. Общий объём привлечённых средств клиентов вырос до 284 млрд руб. Рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 51%, или 96 млрд руб. Кредитный портфель вырос на 14% до 217 млрд руб. Наибольший рост наблюдался в сегменте розничного залогового кредитования. Капитал банка вырос на 25% до 60.9 млрд руб.






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