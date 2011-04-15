Спорткомплекс "Олимпийский" купили владельцы ТЦ "Европейский"

Группа компаний "Альянс" (основной владелец - Муса Бажаев) в декабре 2017 года продала спортивный комплекс "Олимпийский" компании "Киевская площадь" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева. Об этом сообщает издание Forbes.



Сумму сделки в компании не комментируют.

Новые собственники "Олимпийского" — Г.Нисанов и З.Илиев — планируют инвестировать в проект не менее $300-400 млн, уточнила представитель "Киевской площади".



Спорткомплекс "Олимпийский" у метро "Проспект Мира" был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. По словам заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Горбенко, на сегодняшний день все спортивные объекты спорткомплекса "Олимпийский" морально устарели и уже не отвечают потребностям столицы и международным стандартам качества обслуживания. "Олимпийскому" давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта, — сообщил Forbes Александр Горбенко.



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