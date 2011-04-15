Группа ГАЗ исключает неисправность тормозов автобуса ЛИАЗ, съехавшего в подземный переход

Группа ГАЗ практически исключает неисправность тормозов автобуса ЛИАЗ, съехавшего в подземный переход. Об этом говорится в комментарии группы по поводу происшествия с участием автобуса ЛИАЗ в Москве.



Напомним, 25 декабря в районе станции метро "Славянский бульвар" в Москве произошло ДТП - автобус ЛИАЗ-5292.60 съехал в подземный переход.



Этот автобус был изготовлен Ликинским автобусным заводом группы ГАЗ в 2016 году и передан ГУП МО "Мострансавто" для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья. На учёт ГИБДД он был поставлен 4 января 2017 года. Автобусы такого типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе, отмечается в комментарии.



Точная причина аварии будет определена после технической экспертизы состояния автобуса и других обязательных в таких случаях экспертиз. Однако предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колёса автобуса были резко вывернуты вправо, и он направлялся со значительным отклонением от маршрута следования. При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря уже о простой возможности торможения двигателем - в противном случае автобус бы гарантированно остановился.



Представители Ликинского автобусного завода вчера прибыли на место аварии, чтобы изучить обстоятельства происшествия. Кроме того, технические эксперты ЛиАЗа были направлены по месту буксировки автобуса для проведения детального анализа его технического состояния. Компания также предложила включить своих специалистов в работу комиссии по расследованию причин происшествия.



Группа ГАЗ выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в трагическом происшествии на станции "Славянский бульвар", говорится в комментарии.



Группа ГАЗ (ИНН 5200000046) - крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта. В группу входят 13 предприятий в 8-ми регионах РФ, сбытовые и сервисные структуры. Предприятия группы выпускают лёгкие коммерческие и легковые автомобили, автобусы, большегрузные автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Основной акционер компании - машиностроительный холдинг "Русские машины" (владеет 61.05% уставного капитала), который входит в компанию "Базовый элемент" Олега Дерипаски.



Чистая прибыль группы "ГАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 1.112 млрд руб. против убытка в 2.431 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15.58% до 67.373 млрд руб. с 58.291 млрд руб., валовая прибыль - на 44.36% до 11.955 млрд руб. с 8.281 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 1.388 млрд руб. против убытка в 2.991 млрд руб. за аналогичный период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "ГАЗ" (автокомпонентный бизнес Группы ГАЗ) за 9 месяцев 2017 года по РСБУ составил 137.296 млн руб. против прибыли в 947.15 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 2.61% до 15.04 млрд руб. с 14.657 млрд руб., убыток от продаж составил 97.247 млн руб. против прибыли в 560.988 млн руб. за аналогичный период 2016 года, убыток до налогообложения - 156.213 млн руб. против прибыли в 1.121 млрд руб.







"AK&M" от 26.12.2017