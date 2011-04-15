Наблюдательный совет АЛРОСА одобрил продажу газовых активов на аукционе с начальной ценой в 30 млрд руб.

Наблюдательный совет АЛРОСА 22 декабря одобрил продажу газовых активов АЛРОСА на открытом аукционе, а также основные сроки и параметры проведения торгов. Об этом говорится в сообщении компании.



На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".



Приём заявок на участие в аукционе начнётся 26 декабря 2017 года и продлится до 29 января 2018 года. В соответствии с документацией датой проведения аукциона определено 19 февраля 2018 года.



Начальная цена аукциона определена в размере 30 млрд руб., шаг аукциона – 100 млн руб.



АЛРОСА консолидировала Геотрансгаз и УГК в 2012 году, сумма сделки составила $1.037 млрд. В сентябре 2013 года ПАО "НК "Роснефть" подписало соглашение о покупке газовых активов у АЛРОСА за $1.38 млрд, однако сделка не состоялась.



АО "Геотрансгаз" и ООО "Уренгойская газовая компания" осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.



В настоящее время АО "Геотрансгаз" осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своём лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.



ООО "Уренгойская газовая компания" проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию. АК "АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.



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