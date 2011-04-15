Промсвязьбанк увеличил свою долю в девелоперской компании "ПИК" до 5.5% с 4.8% говорится в сообщении банка.



Дата наступления основания, в силу которого Промсвязьбанк получил право распоряжаться определённым количеством голосов ГК "ПИК" - 25 декабря 2017 года.



Банк России 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).



ЦБ сообщил 22 декабря, что готовит обращения в правоохранительные органы по ряду операций менеджмента Промсвязьбанка, имеющих признаки незаконных действий.







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