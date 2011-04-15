АЛРОСА в 2018 году проведёт 30 международных аукционов по продаже алмазов особо крупных размеров

ПАО АК "АЛРОСА" планирует провести 30 международных аукционов по продаже природных алмазов специальных размеров - весом 10.8 карата и выше в течение 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В I квартале будут проведены 5 аукционов, во II - 10, в III - 6 и в IV - 9 аукционов.



Наибольшее число аукционов состоится в Москве - 11. В апреле и сентябре компания проведёт аукционы во Владивостоке. Также планируется провести аукционы в крупнейших международных центрах торговли алмазами, в которых действуют торговые представительства АЛРОСА. Два из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре - в Дубае (ОАЭ), шесть - в Рамат-Гане (Израиль), три - в Гонконге (КНР).



Ещё два аукциона - в мае и октябре - состоятся в торговом представительстве АЛРОСА в Нью-Йорке, которое в полноценном формате возобновит работу в начале 2018 года.



"В соответствии с российским законодательством алмазы специальных размеров - весом не менее 10.8 карата - могут реализовываться только посредством аукционов. Такие алмазы традиционно пользуются высоким спросом как на российском, так и на международном рынках - как правило, в аукционах по их продаже принимают участие от 60 до 100 компаний из разных стран, - говорит директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев. - По предварительным данным, в 2017 году компания реализовала на международных аукционах особо крупные алмазы общим весом около 153 тыс. карат на сумму почти $365 млн".



"АЛРОСА" (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению с 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.







"AK&M" от 26.12.2017