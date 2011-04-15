Финансовые рынки до конца года вряд ли преподнесут сюрпризы, крупные игроки закрыли торговые позиции, поэтому динамика торгов будет вялой. Цены на нефть Brent во вторник утром практически застыли возле отметки $64.75 за баррель. Западные торговые площадки не работают из-за рождественских праздников. Однако в 18.00 MSK выходят данные по доверию потребителей в декабре в США, которые могут повлиять на настроения инвесторов в будущем. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Кирилла Яковенко.



Двигателем на российском фондовом рынке могут выступать противоречивые внутренние события, заявления политиков, публикация макроэкономических данных и прогнозов.



Так, например, стало известно, что ЦИК отказала оппозиционному политику Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты, Владимир Путин заявил, что внешние ограничения против России имеют тенденцию к усилению, а эксперты ВШЭ отметили, что ноябрьский спад производства может оказаться кратковременным. Как это повлияет на динамику торгов сказать сложно. Аналитики ожидают, что сегодня индекс РТС снизится на 0.1-0.3%. Курсы доллара и евро вырастут до 58 и 69 руб. соответственно.





"AK&M" от 26.12.2017