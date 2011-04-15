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26/12/2017
10:21

Финансовые рынки до конца года вряд ли преподнесут сюрпризы

Финансовые рынки до конца года вряд ли преподнесут сюрпризы, крупные игроки закрыли торговые позиции, поэтому динамика торгов будет вялой. Цены на нефть Brent во вторник утром практически застыли возле отметки $64.75 за баррель. Западные торговые площадки не работают из-за рождественских праздников. Однако в 18.00 MSK выходят данные по доверию потребителей в декабре в США, которые могут повлиять на настроения инвесторов в будущем. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Кирилла Яковенко.

Двигателем на российском фондовом рынке могут выступать противоречивые внутренние события, заявления политиков, публикация макроэкономических данных и прогнозов.

Так, например, стало известно, что ЦИК отказала оппозиционному политику Алексею Навальному в регистрации кандидатом в президенты, Владимир Путин заявил, что внешние ограничения против России имеют тенденцию к усилению, а эксперты ВШЭ отметили, что ноябрьский спад производства может оказаться кратковременным. Как это повлияет на динамику торгов сказать сложно. Аналитики ожидают, что сегодня индекс РТС снизится на 0.1-0.3%. Курсы доллара и евро вырастут до 58 и 69 руб. соответственно.


"AK&M" от 26.12.2017
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