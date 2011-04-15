Российская валюта продолжает укреплять свои позиции на фоне пика налоговых выплат. Аналогичная тенденция (укрепление до уровня 58.1 в паре с долларом) наблюдалась и в пик ноябрьских выплат. Укреплению рубля также способствуют цены на нефть выше 65 USD/bbl. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В предстоящие два дня у рубля остаются и другие локальные факторы поддержки. На этой неделе ожидается завершение налогового периода - 28 декабря выплачивается налог на прибыль. Помимо этого в среду Минфин проведет последний аукцион по размещению ОФЗ в этом году, что может создать некоторый дополнительный спрос на российскую валюту.



Укрепление рубля на текущей неделе (с уровня 58.6 до 57.7 в паре с долларом) не отражает траекторию движения прочих валют развивающихся стран, которые оставались стабильны в последние несколько дней. После завершения действия перечисленных локальных факторов российская валюта, вероятно, скорректируется до уровней конца прошлой недели (в район отметок 58.5), вернувшись к общей динамике валют развивающихся стран. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 57.4-58.4.





"AK&M" от 26.12.2017