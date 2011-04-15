В Москве сегодня самый "загруженный" день на дорогах, сейчас движение в городе сильно затруднено

В настоящий момент движение в Москве сильно затруднено. В центральной части города до 15:00 в связи с проведением Общероссийской новогодней ёлки перерыты улицы Варварка, Москворецкая ул., Б. Москворецкий мост, пл. Васильевский спуск. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Также в городе проводится большое количество детских праздников и различных новогодних мероприятий - передвигается большое количество групп детей - сотрудниками ГИБДД отдается приоритет в движении автобусам с детьми для обеспечения безопасности. Кроме того, местами в Москве идет снег, образовалась гололедица, что также негативно отразилось на дорожно-транспортной обстановке.



Ранее ЦОДД предупреждал, что сегодня, 26 декабря, ожидается самый загруженный день по дорожной обстановке. В последнюю неделю значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок, отмечаются нестабильные погодные условия. Вечерний час пик ожидается более продолжительным по времени.





"AK&M" от 26.12.2017