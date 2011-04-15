Средняя выплата в ОСАГО в январе-ноябре выросла при сокращении средней премии

Средняя выплата в ОСАГО в январе-ноябре 2017 года выросла на 12% до 76.471 тыс. руб., средняя премия сократилась на 4% до 5.817 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ВСС, РСА и НССО со ссылкой на предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-ноября 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков.



"Новых тенденций на рынке ОСАГО не выявлено - по-прежнему этот сегмент находится в кризисе. Как показывают наши данные, по уровню средней премии мы вообще вернулись к значениям, которые имели до повышения тарифов. В июне 2015 года её размер составлял практически те же 5.8 тыс. руб., а в августе-октябре даже выше - на уровне 6 тыс. руб. Это происходит при постоянном росте средней выплаты, который в основном спровоцирован активностью мошенников", - пояснил президент ВСС Игорь Юргенс.



Средняя выплата в январе-ноябре 2016 года составила 68.188 тыс. руб., средняя премия - 6.03 тыс. руб.



В январе-ноябре 2017 года объём начисленных премий по ОСАГО составил 205.8 млрд руб., сократившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по страховым случаям увеличилась на 13% до 167.9 млрд руб.



Увеличение числа заключенных договоров в ноябре на 1.4% вызвано мерами по повышению доступности ОСАГО. "Это продажи и через систему Единый агент РСА, и электронный полис "автогражданки". Число договоров растёт, а средняя стоимость падает. Мы связываем такое несоответствие в том числе с мошенничеством в электронном ОСАГО, когда автовладельцы, покупая полис на сайте страховщика, указывают недостоверные данные, чтобы занизить размер премии", - пояснил И.Юргенс.



Он сообщил, что страховое сообщество рассчитывает на то, что ряд мошеннических схем удастся исключить, когда регулятор внесет изменения в нормативную базу. В том числе, это введение временной франшизы, то есть отсрочки вступления в силу договора ОСАГО, купленного электронным способом.



По словам И.Юргенса, в целом дисбаланс на рынке ОСАГО складывается из-за негибкости тарифной политики, поэтому ни у страхового сообщества, ни у регулирующих органов не осталось сомнения, что следует идти по пути либерализации тарифов.



"AK&M" от 26.12.2017