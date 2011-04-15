Walt Disney приобретёт 21st Century Fox за $52.4 млрд

Компании Walt Disney Company и 21st Century Fox, Inc. заключили окончательное соглашение, по условиям которого Disney приобретает 21st Century Fox, включая кино- и телестудию 20th Century Fox, кабельные активы и международный телевизионный бизнес. Об этом говорится в сообщении 21st Century Fox.



Сумма оплаты составит приблизительно $52.4 млрд и может корректироваться. Покупка будет оплачена акциями.



Приобретение позволит Disney создавать более привлекательные продукты и обеспечит прямую связь с потребителями контента, подчёркивается в сообщении.



Непосредственно перед покупкой 21st Century Fox выделит из своей структуры вещательную сеть Fox и станции, телеканалы Fox News, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network в новую компанию, принадлежащую акционерам 21st Century Fox.



По условиям соглашения, акционеры 21st Century Fox получат 0.2745 акции Disney за каждую акцию 21st Century Fox. Коэффициент обмена был установлен на основе средневзвешенной по объёму рыночной стоимости акций Disney за 30-дневный период и может изменяться в зависимости от определённых налоговых обязательств.



В рамках сделки Disney выпустит приблизительно 515 млн новых акций в пользу акционеров 21st Century Fox, которым будет принадлежать примерно 25% доля в Disney (номинально).



Кроме того, Disney примет на себя чистую задолженность 21st Century Fox, в размере примерно $13.7 млрд. Исходя из стоимости приобретения, общая стоимость акционерного капитала составляет примерно $52.4 млрд, а общая стоимость сделки - около $66.1 млрд (в обоих случаях без учёта возможных поправок).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"