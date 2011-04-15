Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2017
13:51

Счётная палата в 2017 году выявила нарушений на 1.9 трлн руб.

Счётная палата в 2017 году выявила более 6.5 тыс. нарушений на 1.9 трлн руб. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.

Среди наиболее часто встречающихся нарушений: при осуществлении госзакупок (118.7 млрд руб.); при формировании и исполнении бюджетов (599 млрд руб.); при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчётности (813.5 млрд руб.).

В результате контрольной деятельности Счётной палаты в 2017 году в бюджетную систему возвращено 18.8 млрд руб. При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен. Например, возврат средств невозможен по нарушениям, связанным с несоответствием бюджетной отчётности фактической финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля.

Инспекторами Счётной палаты в 2017 году возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из числа которых к настоящему моменту судами рассмотрено 267 дел.

На основании постановлений судов к административной ответственности привлечено 119 должностных лиц и 11 юридических лиц, которым назначены административные наказания в виде административных штрафов на 23.4 млн руб. При этом отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно.

По предварительным итогам 2017 года, Счётной палатой в правоохранительные органы направлено 124 материала контрольной деятельности (Генеральная прокуратура - 84 материала, ФСБ - 21, Следственный комитет - 13, МВД - 6).

По результатам рассмотрения материалов Счётной палаты органами прокуратуры внесено 169 представлений, в интересах государства в судах общей юрисдикции заявлено 44 иска, средствами прокурорского надзора в доход федерального бюджета возмещено 13 млн руб., в отношении должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, для решения вопроса об уголовном преследовании прокурорами в органы предварительного следствия направлено 76 материалов.

В результате по материалам Счётной палаты органами предварительного следствия возбуждено 20 уголовных дел, 16 материалов приобщены к иным материалам расследования, по 84 материалам проведение процессуальных проверок к настоящему моменту не завершено.

К примеру, среди уголовных дел, возбужденных по материалам контрольной деятельности Счетной палаты в 2017 году, 8 дел связаны со строительством наземной инфраструктуры космодрома "Восточный", основаниями к возбуждению которых послужили установленные факты злоупотреблений должностными полномочиями и растраты бюджетных средств.

"AK&M" от 26.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100