Счётная палата в 2017 году выявила нарушений на 1.9 трлн руб.

Счётная палата в 2017 году выявила более 6.5 тыс. нарушений на 1.9 трлн руб. Об этом говорится в сообщении контрольного ведомства.



Среди наиболее часто встречающихся нарушений: при осуществлении госзакупок (118.7 млрд руб.); при формировании и исполнении бюджетов (599 млрд руб.); при ведении бухгалтерского учета, составления бюджетной отчётности (813.5 млрд руб.).



В результате контрольной деятельности Счётной палаты в 2017 году в бюджетную систему возвращено 18.8 млрд руб. При этом по большинству выявленных нарушений возврат средств в бюджетную систему в принципе невозможен. Например, возврат средств невозможен по нарушениям, связанным с несоответствием бюджетной отчётности фактической финансово-хозяйственной деятельности объектов контроля.



Инспекторами Счётной палаты в 2017 году возбуждено 389 дел об административных правонарушениях, из числа которых к настоящему моменту судами рассмотрено 267 дел.



На основании постановлений судов к административной ответственности привлечено 119 должностных лиц и 11 юридических лиц, которым назначены административные наказания в виде административных штрафов на 23.4 млн руб. При этом отдельные должностные лица привлекались к административной ответственности неоднократно.



По предварительным итогам 2017 года, Счётной палатой в правоохранительные органы направлено 124 материала контрольной деятельности (Генеральная прокуратура - 84 материала, ФСБ - 21, Следственный комитет - 13, МВД - 6).



По результатам рассмотрения материалов Счётной палаты органами прокуратуры внесено 169 представлений, в интересах государства в судах общей юрисдикции заявлено 44 иска, средствами прокурорского надзора в доход федерального бюджета возмещено 13 млн руб., в отношении должностных лиц, допустивших нарушения законодательства, возбуждено 109 дел об административных правонарушениях, для решения вопроса об уголовном преследовании прокурорами в органы предварительного следствия направлено 76 материалов.



В результате по материалам Счётной палаты органами предварительного следствия возбуждено 20 уголовных дел, 16 материалов приобщены к иным материалам расследования, по 84 материалам проведение процессуальных проверок к настоящему моменту не завершено.



К примеру, среди уголовных дел, возбужденных по материалам контрольной деятельности Счетной палаты в 2017 году, 8 дел связаны со строительством наземной инфраструктуры космодрома "Восточный", основаниями к возбуждению которых послужили установленные факты злоупотреблений должностными полномочиями и растраты бюджетных средств.



"AK&M" от 26.12.2017