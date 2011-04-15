Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/12/2017
15:36

Совет Федерации поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Конвенция направлена на совершенствование межгосударственных механизмов предотвращения угроз здоровью населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий.

В этих целях конвенцией устанавливается уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по её реализации, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов.

Предусматриваются механизмы защиты прав потерпевших и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на государственном и межгосударственном уровнях.

Законодательная имплементация конвенции обеспечивается принятыми в 2014 и 2017 годах федеральными законами.

В соответствии со статьей 13 конвенции, потребуется также внести изменения в уголовное и административное законодательство в части, касающейся признания отягчающим обстоятельством средств широкого применения (например, информационных систем, включая интернет) при совершении конвенционных правонарушений.


"AK&M" от 26.12.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100