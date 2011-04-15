Совет Федерации поддержал ратификацию Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



Конвенция направлена на совершенствование межгосударственных механизмов предотвращения угроз здоровью населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий.



В этих целях конвенцией устанавливается уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по её реализации, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов.



Предусматриваются механизмы защиты прав потерпевших и развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на государственном и межгосударственном уровнях.



Законодательная имплементация конвенции обеспечивается принятыми в 2014 и 2017 годах федеральными законами.



В соответствии со статьей 13 конвенции, потребуется также внести изменения в уголовное и административное законодательство в части, касающейся признания отягчающим обстоятельством средств широкого применения (например, информационных систем, включая интернет) при совершении конвенционных правонарушений.





"AK&M" от 26.12.2017