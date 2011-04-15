Совет Федерации одобрил закон, повышающий МРОТ

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения". Об этом говорится в сообщении верхней палаты парламента.



МРОТ с 1 января 2018 года устанавливается в 9.489 тыс. руб. в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.



Начиная с 2019 года, МРОТ будет установлен в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.



Если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года ниже его величины за II квартал года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда не уменьшается.



Сведения о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ и в субъектах РФ будут ежеквартально размещаться на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по статистике в интернете.



Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.



"AK&M" от 26.12.2017