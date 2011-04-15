Акционеры ритейлера "Дикси" одобрили делистинг акций компании

Акционеры ПАО "Дикси Групп" одобрили делистинг акций компании с Московской Биржи, говорится в сообщении компании.



Делистинг поддержали 80.48% акционеров, участвовавших в голосовании.



Ранее совет директоров "Дикси" определил цену выкупа акций, у акционеров несогласных с делистнигом, в размере 340 руб. за одну ценную бумагу.



Напомним, что предложение о делистинге акций поступило в компанию 11 ноября 2017 года от Dixy Holding Limited.



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп (54.4%) владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



Убыток ГК "Дикси" по МСФО за 2016 год составил 2.786 млрд руб. против прибыли 589 млн руб. годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 85.6% до 837 млн руб. с 5.809 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"