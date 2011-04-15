Цены на бензин в РФ в ноябре выросли на 0.4%

Потребительские цены на бензин в РФ в ноябре 2017 года выросли на 0.4%, за период с начала года – на 5.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



В ноябре в 71 субъекте Российской Федерации отмечалось повышение цен на бензин, из них в Республике Алтай – на 1.7%, Ханты-Мансийском автономном округе – на 1.4%. Снижение цен на бензин наблюдалось в Республике Марий Эл – на 0.3%. В Москве цены на бензин за прошедший месяц увеличились на 0.3%, в Санкт-Петербурге – на 0.7%.



В ноябре индекс цен производителей на бензин вырос на 1.8%, за период с начала года – на 14.4%. Его удорожание отмечено в 12 субъектах Российской Федерации (от 0.6% в Рязанской области до 3.7% в Омской области).



В ноябре цены производителей на нефть выросли на 3.4% (с начала года – на 26%), тарифы на её перекачку трубопроводным транспортом – на 0.4% (с начала года – на 2.7%).







"AK&M" от 26.12.2017