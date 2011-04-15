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26/12/2017
16:42

Кабмин вносит поправки в инвестиционное законодательство

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения понятия "иностранный инвестор")". Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Цель законопроекта - создание действенного механизма пресечения получения российскими юридическими лицами и гражданами необоснованных преимуществ, предусмотренных для иностранных инвесторов, совершенствование норм инвестиционного законодательства.

В настоящее время нередки случаи злоупотребления правами иностранных инвесторов со стороны российских юридических лиц и граждан в отношении инвестиционных проектов, фактически реализуемых этими лицами с использованием зарегистрированных за рубежом компаний, подчеркивает кабинет министров.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации", которыми будут уточнены понятия "иностранный инвестор", "иностранная инвестиция", а также будет дано определение понятию "контролируемое лицо".

В целях исключения влияния нового определения "иностранный инвестор" на контроль над иностранными инвестициями в хозяйствующие общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, предлагается предусмотреть понятие "иностранный инвестор" в законе "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Также законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в закон "О недрах" в целях нераспространения понятия "иностранный инвестор" на деятельность, связанную с пользованием участками недр для разведки и добычи полезных ископаемых на участках недр федерального значения.


"AK&M" от 26.12.2017
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