Губернатор Курской области и глава ЦБ РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Курской области Александр Михайлов и глава Банка России Эльвира Набиуллина подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Документ предусматривает совместную работу в области повышения финансовой грамотности жителей Курской области. Банк России и администрация Курской области намерены своевременно и качественно доводить важную информацию до широких слоев населения. План мероприятий к соглашению предусматривает популяризацию финансовых и банковских услуг путём различных информационных кампаний. Эта работа будет проводиться среди всех категорий населения.



"Подписанное нами соглашение открывает огромные перспективы для развития новых форм взаимодействия исполнительной власти региона и Банка России, - подчеркнул А.Михайлов. - В сентябре текущего года Правительством Российской Федерации была принята Национальная стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации до 2023 года. Ключевая роль в её реализации принадлежит Банку России. Повышение уровня финансовой грамотности является необходимым условием для экономического роста региональной экономики. Поэтому администрация области тесно сотрудничает с территориальным отделением Банка России, реализуя образовательные мероприятия по самым разным направлениям. Эта совместная работа даёт хорошие результаты".



Курская область, по словам А.Михайлова, может стать хорошей площадкой для организации и проведения рабочих встреч, круглых столов с представителями других областей Центрального федерального округа для межрегионального взаимодействия в сфере повышения финансовой грамотности. В частности, этому будет способствовать Среднерусский экономический форум-2018 с его темой "На пути к экономике знаний".



"AK&M" от 26.12.2017