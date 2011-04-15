В Курской области за 11 месяцев введено в эксплуатацию 429 тыс. кв. м жилья

Объём работ, выполненных в строительной сфере, за 11 месяцев текущего 2017 года составил 42.8 млрд руб. Это было озвучено сегодня на совещании с заместителями глав администраций районов и городских округов, курирующих строительную отрасль региона, которое провел заместитель губернатора области Сергей Дюмин, говорится в сообщении Комитета информации и печати Курской области.



Объём работ, выполненных в строительной сфере, в ноябре 2017 года составил 4.8 млрд руб.



За 11 месяцев 2017 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 429 тыс. кв. м общей площади жилых домов.



На заседании были отмечены муниципальные образования, которые выполнили планы по жилищному строительству. Это Медвенский, Обоянский, Рыльский, Советский, Тимский, Фатежский районы, город Щигры.





"AK&M" от 26.12.2017