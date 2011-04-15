Ингосстрах принимает заявления от пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Саратове

СПАО "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 26 декабря в Саратове. Гражданская ответственность застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП), говорится в сообщении компании.



По информации СМИ, ДТП произошло на проспекте Энтузиастов. Водитель автобуса, следовавшего маршрутом 2 "Д", не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате столкновения пострадало 5 человек, четверо из них госпитализированы.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью.



Компания "Ингосстрах" готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 26.12.2017