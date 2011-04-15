Роснефть и Транснефть заключила сделку на транспортировку нефти в 2018 году в объёме 184.4 млн т

Роснефть и Транснефть 26 декабря заключили сделку на транспортировку нефти в 2018 году в объёме 184.4 млн т. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Размер сделки исходя из текущих макропараметров составляет не менее 3.12% от стомости активов Роснефти, что составляет 318 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 8.61% до 166.845 млрд руб. со 182.564 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.57% до 657.802 млрд руб. с 629.048 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.5% до 203.02 млрд руб. с 206.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 8.54% до 211.276 млрд руб. с 231.004 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.



"AK&M" от 26.12.2017