Дайджест газеты "Ведомости" от 27 декабря 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 декабря 2017 года.





ПОЛТОРА ГОДА НА ПОХОРОНЫ



За реформой банковской медицины может последовать реформа ритуальных услуг: Агентство по страхованию вкладов (АСВ) радикально меняет подход к ликвидации банков.



АСВ готовит реформу ликвидации рухнувших банков, рассказал "Ведомостям" гендиректор агентства Юрий Исаев. Недавно Центробанк отстранил АСВ от другого направления - санации банков - и сам занялся их финансовым оздоровлением.



Сейчас АСВ занимается ликвидацией 321 банка: балансовая стоимость их активов - 3,78 трлн руб., а оценочная - 0,44 трлн руб., говорит Исаев, при этом средний срок ликвидации банка - около трех лет. В последние годы число банков, перешедших под управление АСВ, быстро росло, процесс ликвидации продолжителен, а со временем ряд активов дешевеет и в результате кредиторы получают меньше, объясняет он. После отзыва у банка лицензии он переходит под контроль АСВ только через 2-3 месяца, а продажа активов начинается минимум спустя пару лет, сетовал в ноябре Исаев.





РОССИЯ - ТИХАЯ ГАВАНЬ ДЛЯ ГАДЖЕТОВ APPLE



В октябре - ноябре доля Apple на российском рынке смартфонов выросла почти на треть до 43%. Этот рывок - следствие запуска двух флагманских iPhone.



В ноябре Apple заняла 43,1% российского рынка смартфонов в деньгах и 16,4% в штуках. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники. Данные подтвердили сотрудники двух компаний - ритейлеров электроники.



По расчетам другого ритейлера, доля Apple в ноябре в деньгах оказалась даже чуть выше - около 45%. По его словам, для iPhone это рекордная доля в России за последние семь лет.



За два месяца доля Apple на российском рынке смартфонов в денежном выражении выросла не менее чем на 10,5 п. п., а в натуральном - на 2,6%. В то же время доля основного конкурента Apple Samsung в деньгах и штуках снизилась за два месяца на 6 и 1 п. п.





ICO В ЗАКОНЕ



Ассоциация криптовалют и блокчейна под руководством советника президента России Германа Клименко разработала законопроект о краудфандинге. Он может пригодиться для регулирования ICO.



Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ), наблюдательный совет которой возглавляет советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, разработала законопроект о регулировании краудфандинга. "Ведомости" ознакомились с текстом документа.



Законопроект предлагает участвовать в "распределенном финансировании" гражданам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам, а их деньги должны привлекать аккредитованные площадки. Аккредитацией займется государство. Площадкам нужно будет раскрыть своих бенефициаров (владеющих более 10% капитала площадок), а их руководители не должны иметь судимостей за экономические преступления.





УЩЕРБНАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ



"Система" расплатится с "Роснефтью" в три этапа: 20 млрд руб. - в этом году, остальное - до марта 2018 г.



Во вторник Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение "Роснефти", "Башнефти" и правительства Башкирии с АФК "Система" и ее "дочкой" "Система-инвест", рассказали представители конфликтующих сторон. "Ведомости" ознакомились с содержанием соглашения.



"Система" обязуется возместить причиненные "Башнефти" убытки - 100 млрд руб. Тем самым "Система" признает факт, что убытки имели место, обращает внимание партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный. "Роснефть", "Башнефть" и минимущество Башкирии после выполнения условий мирового соглашения не смогут предъявлять претензии "Системе" по тем же эпизодам, - продолжает Тертычный, - чего нельзя сказать об иных акционерах "Башнефти", которые владели ее акциями в 2013-2014 гг. и продали их, зафиксировав убытки".





ЧТО ЖДАТЬ БИЗНЕСУ В 2018 ГОДУ



Если верить прогнозам, наступающий год не будет для предпринимателей простым. Что же ждет малый бизнес в новом году?



1. В уходящем году налоговые органы добивались повышения налоговых сборов. За 10 месяцев этого года, по данным ФНС, в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб. - почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В следующем году тенденция сохранится, налоговые органы не ослабят контроль за бизнесом, и компаниям важно об этом помнить.



2. Будьте внимательны к контрагентам и партнерам. Совет не новый, но по-прежнему актуальный. Власти усилили борьбу с однодневками и техническими компаниями, Банк России предписал банкам проверять, ведет ли клиент реальную деятельность, и блокировать его счета в случае сомнений. Сотрудничество с однодневками, даже если вы не знали об их сущности, сулит большие проблемы - от неоплаты контракта до санкций от налоговой службы.





НАЛОГОВАЯ ПОДДЕРЖКА ДОЛЛАРА



Доллар может существенно укрепиться в 2018 г.

Налоговая реформа в США может подстегнуть рост курса доллара в 2018 г. и повлиять на мировые финансовые рынки.



Транснациональные компании держат за пределами США более $1 трлн, а возможно, даже в разы больше. Принятый на прошлой неделе закон устанавливает пониженные ставки налога с полученной за рубежом прибыли, которая переведена в США: 15,5% - если деньги вложены в ликвидные активы, такие как облигации и акции, и всего 8% - если в недвижимость и оборудование. Базовая ставка налога на прибыль в США составит с 2018 г. 21% (снижена с 35%).



Если компании решат вернуть деньги на родину, они должны будут продать активы в местных валютах и купить долларовые. Это должно стимулировать рост курса доллара.





"ВЭБ ДОЛЖЕН БЫТЬ БАНКОМ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"



Председатель ВЭБа Сергей Горьков рассказал, как пришлось спасать банк.



Два года назад институт развития Внешэкономбанк (ВЭБ) чуть не рухнул - под грузом политический проектов, собственной неэффективности и западных санкций. На спасение банка прежний руководитель просил 1 трлн руб. В итоге прежнего руководителя сменили на человека из команды Грефа - Сергея Горькова.



В интервью "Ведомостям" Горьков поделился, что недооценил масштабы проблем банка. Он также рассказал о том, как пришлось спасать банк, почему у банка до сих пор убыток, как заставить людей прекратить воровать и начать строить банк будущего.- Когда вы пришли в ВЭБ, посмотрели, наметили, что хотите сделать, у вас была картинка в голове, что будет с банком? Совпадает с тем, что получилось, или, может, все оказалось совсем не так, как вы представляли?- Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом.





МИЛЛИАРДЫ ЗА БЕЗДЕЛЬЕ



Американские компании платят сотрудникам $100 млрд в год за то, что они ничего не делают на рабочем месте.



К таким выводам пришли исследователи, опросившие работников 29 различных профессий. Сотрудники американских компаний часами бездельничают на рабочих местах, и это обходится работодателям более чем в $100 млрд в год, выяснили авторы этого исследования, которое скоро будет опубликовано в Journal of Applied Psychology.



Компании платят так много за так называемые периоды простоя, когда сотрудник находится на рабочем месте, но фактически не имеет возможности выполнять работу. Эта проблема актуальна для различных отраслей и специальностей: от сотрудника инвестиционного банка, который не может доделать презентацию в PowerPoint, потому что вынужден дожидаться, пока коллеги предоставят нужные данные, до кассира, скучающего в ожидании покупателей в пустом магазине.





НЕ КАНДИДАТ, НО УЧАСТНИК



Отделавшись от кандидата Навального, власти только усилили позиции политика Навального.



То, что ЦИК не позволил Алексею Навальному стать кандидатом на выборах президента России, вовсе не значит, что политик потерял возможность в них активно участвовать. Юридически оказавшись вне рамок президентской кампании, Навальный сохраняет рычаги влияния на ситуацию в стране и даже получил некоторую фору: пока допущенные к выборам кандидаты и вся властная вертикаль будут исполнять предписанные законом ритуалы, он может сконцентрироваться на реализации уже объявленной стратегии - организации "забастовки избирателей", а говоря прямо - дискредитации запрограммированной победы на мартовских выборах действующего президента России.



Какие же рычаги влияния на ситуацию есть у Навального и почему вся критика призывов к активному бойкоту выборов с ссылками на прошлые ситуации не имеет смысла?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.12.2017